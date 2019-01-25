Beşiktaş'tan Antonio Candreva girişimi

Burak Yılmaz ve Isimat Mirin transferleriyle kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş için İtalya'dan Antonio Candreva iddiası ortaya atıldı.

25 Ocak 2019, Cuma 19:15 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Antonio Candreva girişimi

Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i kadrosuna katan ancak Ricardo Quaresma'nın da ayrılma ihtimali olduğu belirtilen Beşiktaş için İtalyan medyasından Antonio Candreva iddiası geldi.

Aracılarla şartlar sorgulanıyor

İtalyan medyasındaki haberlere göre; beşiktaş Candreva için resmi bir girişim başlatmadı ancak aracılara da Inter ve Candreva'nın durumu soruldu. Eğer istenilen şartlar oluşursa Beşiktaş'ın Candreva için Inter'e resmi teklifte bulunacağı yazıldı.

Menajeri de "Ayrılık" dedi!

Oyuncunun menajeri Federico Pastorello da Candreva'nın durumunu sora gazetecilere "Buraya geldiğinde sonuna kadar kalmak istiyordu ama istediği zamanı, istediği dakikayı alamıyor. Ayrılma olasılığı var" şeklinde konuştu.

2016/2017 sezonu başında 22 milyon euroluk bonservisiyle Lazio'dan transfer edilen Candreva bu sezon 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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