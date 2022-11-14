Süper Lig 'de dün akşam oynanması planlanan ancak İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının biletleriyle ilgili resmi açıklama geldi.

TFF açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Antalyaspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübü, yapılan saldırıyı şiddetle lanetledi, konu ile ilgili "Futbol A Takımımızla Fraport TAV Antalyaspor arasında bugün saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta müsabakası, İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan hain saldırı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıdan medet umanların hain amaçlarına asla ulaşamayacaklarına olan inancımızı yineliyoruz. Ulusumuzun birlik ve beraberliğini bozacak hiçbir güç yoktur.

Saldırıda yaşamını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz." açıklamasını yaptı.

Biletler geçerli olacak

Beşiktaş, Antalyaspor maçına bilet alan taraftarlara resmi sitesinden bir açıklama yaparak, biletlerin geçerli olduğunu duyurdu.Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızla Fraport TAV Antalyaspor arasında bugün saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta müsabakası, İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan hain saldırı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Taraftarlarımızın Fraport TAV Antalyaspor maçı için satın aldıkları biletler, geçerliliğini korumaktadır.

Taraftarlarımız, satın aldıkları biletlerle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilecek tarihte Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor maçını izlemek üzere Vodafone Park’a giriş yapabileceklerdir.

Taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.