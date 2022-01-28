Antalya kampına gelir gelmez önceki akşam ilk idmanını yapan Beşiktaş dünü çift çalışmayla geçirdi. Siyah-Beyazlılar ilk idmanını sabah 11.00’de yaptı. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde 1 saat süren çalışmada genç teknik adam zaman zaman çalışmayı durdurup oyuncuları uyardı. Çalışmada Vida ve Ghezzal hava muhalefeti nedeniyle kampa katılamadıkları için yer alamadılar. Kanada Milli Takımı kampında bulunan Atiba ile Larin, İstanbul’da tedavi olan Josef, Umut, N’Koudou ve kaleci Mert de çalışmada yer almadı.

Rosier salonda çalışırken, Başakşehir’e sezon sonuna kadar kiralanan Salih Uçan da çalışmada yer almadı. Kartal günün ikinci idmanını saat 18.00’de yaptı. Akşam idmanı da yaklaşık 1 saat sürdü. Kaleciler yine ayrı çalıştı. 8 oyuncu idmanda yoktu. Teknik direktör Karaveli’nin takımla beraber Antalya kampına götürülen genç oyuncularla yakından ilgilendiği görüldü. Antrenmanda yapılması planlanan koşu ölçümü ise cihaz arıza verince gerçekleştirilemedi. Sabahki idmana katılamayan Ghezzal çalışmasını salonda devam ettirirken, Vida ise takımla beraber çalıştı.