Fenerbahçe 'de gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'a Beşiktaş 'tan tebrik geldi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Fenerbahçe Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında Ali Koç’un yeniden başkan seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eder; ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.