Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş , Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya yeni transfer teklifinde bulundu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre; Beşiktaş, Alex Teixeira'ya yeni bir transfer teklifinde bulundu.

Teklif artırıldı

Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı yıldıza 2 +1 yıllık sözleşme, sezonluk 2 milyon euroya ek olarak 500 bin euro bonus teklif etti.

Ayrıca Teixeira, Beşiktaş'ın 1,5 milyon euro imza parası teklifinin 2 milyona çıkarılmasını istiyor.

Beşiktaşlı yetkililer ile Alex Teixeira arasında 500 bin Euro'luk bir fark kaldı.