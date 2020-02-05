Beşiktaş’tan aksiyon dolu antrenman

Cumartesi günü Gaziantep’le yapılacak Süper Lig mücadelesi öncesinde Beşiktaş’ın, dün teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı idman, aksiyon dolu geçti.

Sahada çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Siyah-Beyazlı ekip, daha sonra dört gruba ayrılarak kondisyon yüklemesi yaptı.

Sprint çalışmaları sırasında Adem Ljajic kısa süreli baş dönmesi yaşadı. Bir süre dinlenen Siyah-Beyazlı oyuncuyla sağlık ekibi ve teknik direktör Sergen Yalçın ilgilendi. Tecrübeli futbolcu, müdahalenin ardından biraz ara verdi ve sonrasında antrenmana devam etti.

Gökhan Gönül korkuttu

Beşiktaş’ın dünkü idmanında bir süre Gökhan Gönül şoku yaşandı. Çift kale maç esnasında ayağına darbe alan Gökhan Gönül, yerde kaldı. Hemen soluğu tecrübeli futbolcunun yanında alan Beşiktaş sağlık ekibi, başarılı oyuncuya müdahalede bulundu.

Gökhan Gönül, saha içinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya devam etti.

Turuncu takım şov yaptı

Siyah- Beyazlılar’ın Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda pas ve top kapma oyununun ardından Beşiktaşlı futbolcular, son bölümde dar alanda üç gruba ayrılarak çift kale maç yaptı. Turnuvayı; Lens, Karius, Atiba, Rebocho, Umut, Ljajic, Roco ve Douglas’ın olduğu turuncu takım kazandı.

Futbolcular, idman maçının ardından basın mensuplarına zafer pozu verdi. Dünkü idmanda, sakatlığını atlatan Lens de yer aldı.