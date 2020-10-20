Beşiktaş, Ajdin Hasic’in sol uyluk üst adalesinde evre 2 strain, Atakan Üner’in ise sağ diz arka adalesinde evre 1 strain tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcularımızdan Ajdin Hasic’in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner’in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir.

İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.