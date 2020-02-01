Beşiktaş’tan AFAD’a dev destek

Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere maddi yardımda bulundu.

Siyah-Beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular; kaptan Burak Yılmaz’ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı. Söz konusu yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için AFAD’a gönderildi.

Siyah-Beyazlılar, basketbol takımları Beşiktaş Sompo Sigorta’nın hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Neptunas Klaipeda ile oynadıkları maçın devre arasında yanlarında getirdikleri atkı ve bereleri Elazığ’daki depremin mağdurları için sahaya atmışlardı.

Kulübün çağrısıyla gerçekleşen etkinliğe, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de katılmış, toplanan malzemeler, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderilmişti.