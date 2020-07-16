Beşiktaş kulübü daha önce koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncusu Adem Ljajic ve Umut Nayir hakkında açıklama yaptı. İki oyuncunun son test sonuçlarının negatif çıktığı ancak TFF protokolleri gereği kalan iki maçta görev yapamayacakları duyuruldu

Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir’in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir