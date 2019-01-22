Beşiktaş'ın sezonun başında Torino'dan kiraladığı ve sözleşmesine opsiyon maddesi eklediği Adem Ljajic'in bonservisini alıp almayacağı merak edilirken, sözleşmede yer alan 17 maç şartı Akhisar maçıyla tamamlandı.

İtalyan basını da konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Toro.it internet sitesinde yer alan haber göre; Beşiktaş, Ljajic'in sözleşmesine "17 maç oynaması halinde opsiyon hakkı otomatik olarak devreye girer" maddesi koydurdu. Ljajic'in Akhisarspor maçıyla birlikte 17. resmi maçına çıktığı ancak Beşiktaş'ın henüz opsiyon maddesini aktif hale getirmek için girişimde bulunmadığı belirtildi.

Ljajic'in sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmasının kesin olduğu ve siyah beyazlıların şampiyon olması halinde opsiyon maddesini kullanacağı iddia edildi.

Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla bu sezon 17 resmi maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.