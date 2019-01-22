Beşiktaş'tan Adem Ljajic için karar anı

Beşitaş'ta Adem Ljajic'in sözleşmesinde yer alan opsiyon madddesiyle ilgili İtalyan basınında bir iddia yer aldı.

22 Ocak 2019, Salı 07:51
- A +
Beşiktaş'tan Adem Ljajic için karar anı

Beşiktaş'ın sezonun başında Torino'dan kiraladığı ve sözleşmesine opsiyon maddesi eklediği Adem Ljajic'in bonservisini alıp almayacağı merak edilirken, sözleşmede yer alan 17 maç şartı Akhisar maçıyla tamamlandı. 

İtalyan basını da konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Toro.it internet sitesinde yer alan haber göre; Beşiktaş, Ljajic'in sözleşmesine "17 maç oynaması halinde opsiyon hakkı otomatik olarak devreye girer" maddesi koydurdu. Ljajic'in Akhisarspor maçıyla birlikte 17. resmi maçına çıktığı ancak Beşiktaş'ın henüz opsiyon maddesini aktif hale getirmek için girişimde bulunmadığı belirtildi. 

Ljajic'in sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmasının kesin olduğu ve siyah beyazlıların şampiyon olması halinde opsiyon maddesini kullanacağı iddia edildi. 

Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla bu sezon 17 resmi maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.