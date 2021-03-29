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Beşiktaş'tan açıklama: İki oyuncuda pozitif bulguya rastlandı

Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım kadrosunda bulunan iki oyuncusunun Letonya maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlandığı bilgisini paylaştı

29 Mart 2021, Pazartesi 20:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan açıklama: İki oyuncuda pozitif bulguya rastlandı

Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım kadrosunda bulunan iki oyuncusunun Letonya maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlandığı bilgisini paylaştı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" 

A Milli Takım kadrosundan son olarak Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan ayrılmıştı.

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