Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım kadrosunda bulunan iki oyuncusunun Letonya maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde pozitif bulguya rastlandığı bilgisini paylaştı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır"

A Milli Takım kadrosundan son olarak Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan ayrılmıştı.







