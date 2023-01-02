Beşiktaş 'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; "Futbolcumuz Francisco Montero’nun eşi Marta Bermudez, bir erkek bebek dünyaya getirdi.





Montero çifti, bebeklerine Fabio ismini verdi. Francisco Montero ile Marta Bermudez’i tebrik eder, Fabio bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz."

'DUALARIMIZ FABİO BEBEK İLE'

Siyah-beyazlı kulüp bugün yaptığı açıklamada Montero ve ailesine acil şifalar diledi. Beşiktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte"

Montero'nun bebeğinin durumuyla ilgili detay verilmedi.



