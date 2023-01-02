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Beşiktaş'tan açıklama: Dualarımız Fabio bebek ile birlikte

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in bebeği 3 Aralık'ta doğdu. Montero çifti bebeklerine Fabio ismini verdi.

02 Ocak 2023, Pazartesi 15:21 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan açıklama: Dualarımız Fabio bebek ile birlikte

Beşiktaş 'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; "Futbolcumuz Francisco Montero’nun eşi Marta Bermudez, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

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Montero çifti, bebeklerine Fabio ismini verdi. Francisco Montero ile Marta Bermudez’i tebrik eder, Fabio bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz."

'DUALARIMIZ FABİO BEBEK İLE'

Siyah-beyazlı kulüp bugün yaptığı açıklamada Montero ve ailesine acil şifalar diledi. Beşiktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte"

Montero'nun bebeğinin durumuyla ilgili detay verilmedi.

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