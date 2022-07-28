Beşiktaş , sol bek transferi konusunda listesine son olarak yeni bir isim daha ekledi. Bu operasyon konusunda alternatifli bir şekilde çalışan yönetimin, Almanya temsilcisi Mainz’den Aaron Martin için de girişimlere başladığı kaydedildi.

Yönetimin, 1.5 milyon Euro’ya kadar çıktığı futbolcu için Alman kulübünün 2.5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi. Beşiktaş, Mainz’le anlaşmasının ardından 25 yaşındaki İspanyol futbolcuyla da masaya oturacak.

Stoper operasyonu devam ediyor

Teknik direktör Valerien Ismael’le İspanya kampının sona ermesi sonrasında bu hafta bir araya gelecek olan Siyah-Beyazlı yönetim, özellikle stoper transferi konusunu masaya yatıracak. İtalyan ekibi Sassuolo’dan Kaan Ayhan, Fransız temsilcisi Lyon’dan da Cenk Özkaçar’ı kadrosuna katmak için menajerler aracılığıyla çalışma başlatan idareciler, Ismael’le yapılacak toplantı sonrasında bu transfer konusunda daha agresif davranacak.