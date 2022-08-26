Hayal kırıklığıyla noktalanan 2021-22 sezonunun sona ermesinin ardından 15 futbolcuyla yollarını ayıran Beşiktaş , transfer döneminde kadrosuna 9 isim kattı.

Bonservisleri kulüpte olan Vida, Lens, Alex Teixeira, Oğuzhan, Ljajic, Gökhan Töre, Güven, Mehmet Topal, Douglas, N’Sakala ile sözleşme yenilemeyen siyah beyazlılar, genç futbolculardan Emirhan İlhan ve Rıdvan Yılmaz’ı ise Avrupa kulüplerine satarken, kiralık gelen Pjanic, Batshuayi ve Can’ı da geri gönderdi.

Yollarını ayırdığı 15 futbolcunun sadece 2’sinden toplam 8.5 milyon Euro kazanan Beşiktaş yönetimi, buna karşın yeni transfer ettiği 9 oyuncunun 4’ünün (Gedson, Muleka, Kerem Atakan, Emrecan) bonservislerine toplam 12 milyon 750 bin Euro ödedi. Cenk ve Saiss’i bedelsiz olarak renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Weghorst, Masuaku ve Dele Alli’yi ise 1 yıllığına kiraladı. Gönderilen 15 futbolcunun 10’un orta sahada görev yapıyor olması Beşiktaş’ta yaz transfer döneminin diğer önemli detayı oldu. (Hürriyet)