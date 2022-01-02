Beşiktaş , önceki gün 2021’in son gününde Şanlıurfa’daki çocukları yaptıkları yardımlarla sevindirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Avukat Melik Döngelci, Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale ve dernek üyeleri Şanlıurfa Birecik’te bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Fatma-Mustafa Suphi Bozkan İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenim gören 600 öğrenciye çeşitli giysi yardımında bulundu” denildi.