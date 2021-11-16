Beşiktaş , iç sahada oynayacağı 5 maça paket bilet çıkardığını açıkladı. Siyah-Beyazlılar'ın Vodafone Park'ta oynayacağı GZT Giresunspor (14. Hafta), Yukatel Kayserispor (16. Hafta) ve Göztepe (18. Hafta) Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax ve Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları için paket bilet çıkaracak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın 2021-22 sezonunun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynayacağı; GZT Giresunspor (14. Hafta), Yukatel Kayserispor (16. Hafta) ve Göztepe (18. Hafta) Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax ve Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarını kapsayan paket biletlerin satışı, 17-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Taraftarlarımız, %20 ve %15 indirim seçenekleriyle satışa sunulacak paket biletleri, passo.com.tr, Passo akıllı telefon uygulaması ya da Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nden satın alabilirler.

17 Kasım Çarşamba (saat 15.00) – 19 Kasım Cuma (saat 15.00) arasında %20 indirimli, 19 Kasım Cuma (saat 16.00) – 20 Kasım Cumartesi (saat 23.59) arasında %15 indirimli paket bilet satışı gerçekleştirilecektir.

NOT: Söz konusu maçlarla ilgili olarak tek maçlık bilet satışları ayrıca yapılacaktır.

Paket Bilet Satışları İle İlgili Detaylar

Biletimi nereden satın alabilirim?

Biletinizi; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz.

Vodafone Park Bilet Satış Gişesi Çalışma Saatleri

Hafta İçi: 10.00-19.00

Hafta Sonu: 11.00-18.00

Bilet alımında, Passolig kullanım süremin hangi tarihe kadar geçerli olması gerekir?

Bilet alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım sürenizin en az 31.01.2022 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.

Kaç adet bilet satın alabilirim?

Bir kişi kendisi ile birlikte toplam 3 kişi adına (3 adet paket bilet) bilet satın alabilir. Bilet satın alınacak tüm taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kart sahibi olması gerekmektedir.

Taksit avantajı var mı?

Taraftarlarımız, paket biletlerini tek çekim olarak ya da 3 ve 6 taksit avantajıyla satın alabilirler. Taksitli satışlarda 3 taksit için %7 ve 6 taksit için %9,5 vade farkı uygulanmaktadır.

Bonus, Worldcard ve BJK Aktifbank kredi kartlarıyla taksitli satın alma işlemi yapılabilecektir.

Maça gidemeyeceğim paket biletimi transfer edebilir miyim?

Evet. Maça gidemeyecek taraftarlarımız, satın aldıkları paket biletten istediği karşılaşmaya ait bileti bir arkadaşına transfer edebilir. Transfer işleminin yapılabilmesi için ilgili maçın genel satışa sunulması gerekmektedir.

Bilet Satın Alımına Dair Önemli Bilgiler

- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini* tamamlamış, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren HES'in onay verdiği taraftarlarımız stadyuma girebilecektir.

- Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 güne kadar HES onayı ile stadyuma girebilirler.

- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

*Aşı takvimini tamamlamış olmak:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak,

2. Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak.

HES uygulamanızın sürümünü güncel olup olmadığını kontrol edin.