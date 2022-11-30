Beşiktaş , altyapısından yetişen 4 futbolcusuyla resmi sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz; gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde sürdüren, 9 Şubat 2004 doğumlu savunma oyuncumuz Burak Selver Yıldız, 16 Ocak 2006 doğumlu kalecimiz Emir Yaşar, 22 Nisan 2007 doğumlu hücum oyuncumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 23 Temmuz 2007 doğumlu orta saha oyuncumuz Enes Cinemre ile profesyonel sözleşme imzaladı. Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Enes Cinemre, 2025-26 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyecekler.

Futbol Akademimizden yetişen, gelecekte Beşiktaşımıza ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre'ye yeni dönemde başarılar dileriz.