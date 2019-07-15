Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmadan sonra borçları ödeyebilme konusunda rahat bir nefes alan Beşiktaş Yönetimi, bu duruma ek olarak kendi çabalarıyla da maddi kaynaklar yaratacak.

Beş yıllık süreç içerisinde şampiyon olma ve oyuncu satma gibi yöntemlerle de kulübe katkı sağlanacak.

Yönetim, bu kapsamda Dorukhan ve Medel'i 15 milyon euroya satma kararı aldı. Her iki oyuncunun toplam bonservis bedelinin 15 milyon euro olması halinde ikisiyle yollarını ayıracak olan yönetim, Dorukhan'a 10-11 Medel'e ise 4-5 milyon euro bonservis bedeli biçti. (Skorer)



