Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamasa da son haftalarda yakaladığı formla üst sıralara tırmanan Beşiktaş’ta, ara transfer dönemine yönelik çalışmalar başladı. Portekiz kulübü Porto, Pepe için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Porto, bu konuda Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme yaptı.

Menajeri İstanbul’a gelen Portekizli oyuncu için 1 milyon Euro bonservis bedeli talep eden siyah-beyazlı kulüp, Pepe’nin alacaklarından da vazgeçmesini istiyor. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, bu transferin gerçekleşme olasılığı çok güçlü görünüyor. Pepe’nin de ayrılmaya sıcak baktığı öğrenilirken, siyah-beyazlı yönetim, bu transfer sonrası mali olarak ciddi bir rahatlama yaşayacak.

BABEL FLAMENGO’YA

Beşiktaş’ta bir diğer ayrılık ise Babel konusunda yaşanabilir. Hollandalı futbolcunun siyah-beyazlı takımda yaşadığı problemler üzerine Flamengo yöneticileri devreye girdi ve siyah-beyazlı yönetimle temas kurdu. Beşiktaş, Babel için 4 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. İki tarafın yakın zamanda masaya oturacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Kadroda gençlik operasyonu yapmak isteyen Beşiktaş, Brezilyalı sol beki Adriano’yu da gözden çıkarmış durumda. Çin’den ve Katar’dan iki kulübün Adriano için girişimlerde bulunduğu ve Beşiktaş’ın bu oyun için 5 milyon Euro istediği öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak