Beşiktaş'tan 10 çocuğa burs!
Beşiktaş Kulübü, BJK Kabataş Eğitim Vakfı’nın tıp fakültesi öğrencilerini kapsayan tüm bursların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu adı altında toplanmasını ve sayısının artırılmasına karar verildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın bildirisinde, virüsten dolayı hayatını kaybeden 10 sağlık emekçisinin çocuklarının BJK Kabataş Vakfı Okulları’nda anaokulundan lise kademesine kadar tüm eğitim giderlerinin vakıf tarafından karşılanacağı ifade edildi.