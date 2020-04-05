Beşiktaş'ın bildirisinde, virüsten dolayı hayatını kaybeden 10 sağlık emekçisinin çocuklarının BJK Kabataş Vakfı Okulları’nda anaokulundan lise kademesine kadar tüm eğitim giderlerinin vakıf tarafından karşılanacağı ifade edildi.