Başkan Ahmet Nur Çebi kötü gidişata müdahale etmek adına teknik direktör Sergen Yalçın’la ayrıntılı bir görüşme ve detaylı rapor almak için talimat vermişti. İkili arasındaki dev zirve dün gerçekleştirildi. Tam 10 maddelik gündemde tüm sorunlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Her konu için ayrı madde...

Başkan Çebi, Yalçın göreve geldiğinden bu yana teknik ekibe bir takviye yapmak istiyordu. Siyah-Beyazlılar’ın patronu bu talebini yine Yalçın’a iletti. Bunun sonrasında ise Ocak ayındaki transfer sürecinin detayları, takımın istikrarsız oyununun sebepleri, yıldız oyuncuların formsuzlukları, uyarılara rağmen oyuncuların test sonuçlarının pozitif çıkması, pandemi sebebiyle ücret konusunda yaşanan sorunların en aza indirilmesi ve kadro dışı kalanlar dahil tüm oyuncuların son durumları masaya yatırıldı.

‘Daha iyi bir Beşiktaş’ sözü

Taraflar tüm konular hakkında detaylıca birbirinden görüş alırken, birçok maddede fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Çebi’nin, Yalçın’ın taleplerine olumlu yanıt verdiği kaydedilirken, genç hocanın da Milli ara sonrasında daha iyi bir Beşiktaş izleteceğinin sözünü verdiği belirtildi.

Dev zirvenin gündemi

1. Teknik ekibe takviye

2. Ara transfer dönemi öncesi isimlerin belirlenmesi için yapılacak çalışmalar

3 Takımın istikrarsız oyun ve sonuçlarının sebepleri

4. Başta Ljajic ve Oğuzhan olmak üzere yıldızların formsuzlukları

5. Yaşanan sakatlıklar ve as isimlerin formlarındaki düşüşün sebepleri

6. Tüm uyarılara rağmen oyuncuların testlerinin pozitif çıkması ve alınabilecek yeni önlemler

7. Golcü ve kaleci takviyesi için yabancı kontenjanı açılması

8. Pandemi yüzünden ödemelerde yaşanan bazı sorunların en aza indirilmesi

9. Teknik ekibin her oyuncu hakkında vereceği ayrıntılı raporlar

10. Kadro dışı bırakılan oyuncuların durumları

Orhan Yıldırım