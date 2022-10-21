Beşiktaş 'ın sakatlıklardan yakası kurtulmuyor. Siyah beyazlılarda bu sezon oynanan 10 maçta 6 futbolcunun sakatlanması tartışma konusu olurken, teknik direktör Valerien Ismael, ilk 11'de şans verdiği isimlerin sakatlanması üzerine zorunlu rotasyona gitmeye hazırlanıyor.

Özellikle Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olarak bir de gol katkısı veren Cenk Tosun'u sahaya sürmesi beklenen Fransız teknik adam, kadroda birkaç değişikliğe daha gidecek.

Burada asıl öne çıkan durum ise gerçekleşecek bu rotasyonda yerli isimlere görev verecek olması... Peki bu isimler kim olacak?

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Siyah-beyazlı ekipte ilk dokunuş Weghorst’un yerine Cenk Tosun olacak. Fransız çalıştırıcının, Ghezzal’in sakatlığında sağ kanatta Tayfur Bingöl’e forma vermeye hazırlandığı ifade edildi.

Cenk ve Tayfur’un takıma katılmasıyla birlikte yabancı-yerli futbolcu dengesinde de eşitlik sağlanmış olacak. 8+3 kuralı nedeniyle birçok takım, “Hangi yerliyi oynayacağım” derdine düşerken, Beşiktaş’ta Ersin, Tayyip Talha ve Salih zaten ilk 11’de yer alıyordu. Şimdi A. Hatay maçında bu iki futbolcu da dahil olduğunda Kartal’daki Türk oyuncu sayısı 5’e çıkmış olacak.





Beşiktaş hava kuvvetleri

Süper Lig’de bu sezon en fazla hava topu mücadelesi kazanan stoperlerde ilk 5 arasında iki Beşiktaşlı bulunuyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi Tayyip Talha, yüzde 74’lük yüzdeyle, bütün savunmacıları geride bıraktı. Onu, yüzde 69’luk oranla Başakşehir’in başarılı ismi Youssouf Ndayismiye takip ederken, üçüncülük koltuğunda da yine Beşiktaş’tan Romain Saiss yer aldı. Bu üç stoperin ardından yüzde 63 ile iki isim, Galatasaray ’dan Abdülkerim Bardakçı ile Ümraniyespor’dan Tomislav Glumac bulunuyor. (Skorer)



