Beşiktaş için sezon çok sıkıntılı başladı. Siyah-Beyazlılar, Avrupa’da önce Şampiyonlar Ligi’ne, ardından Avrupa Ligi’ne veda etti. Ligde Trabzon’u mağlup eden Kara Kartal, ardından Antalya beraberliği ve Konya ile Gençlerbirliği yenilgileriyle sarsıldı. Beşiktaş 4. haftayı 15. sırada bitirdi, Sergen Yalçın’ın koltuğu sallanmaya başladı. Ancak sonrasında Kara Kartal tam anlamıyla zirveye kanat açtı. Siyah-Beyazlılar, sonraki 12 lig maçında 10 kez zafere ulaşarak hanesine tam 30 puan yazdırdı. Bu muhteşem seriyle birlikte hızla puan tablosunun alt sıralarından yukarıya tırmanan Beşiktaş, sonunda zirveye tırmandı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda rakip fileleri tam 32 kez sarsarken, kalesinde ise 12 gol gördü.