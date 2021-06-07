Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, uzun bir süredir yeni sözleşme ve dış transfer politikasını belirlemek için masaya oturacağı konuşuluyordu. Ancak ikili, birçok kez arada çıkan pürüzlerden ötürü yani bir türlü takvimlerinde uygun vakit bulunmadığı için bir araya gelememişti.

Son edinilen bilgilere göre, Yalçın ve Çebi’nin, programlarının önümüzdeki günler için müsait olduğu bilgisine ulaşıldı. Hal böyle olunca ikilinin, hafta içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor. Gerçekleştirilecek zirvede ise konu başlıkları şimdiden belli.





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Yol haritası belirlenecek

İlk etapta Sergen Yalçın’ın yeni sözleşmesi konuşulacak ve şampiyon hocanın 3 senelik kontrat imzalaması sağlanacak. Atılacak imzaların ardından ise konu dış transfere dönecek. Gelecek sezon hem lig hem kupa hem de Avrupa’da mücadele edecek olan Beşiktaş’ta, izlenecek yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Orhan Yıldırım







