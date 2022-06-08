Beşiktaş forvet tranferi için düğmeye bastı.

Listesine ilk olarak Wout Weghorst ve Cenk Tosun'u ekleyen siyah-beyazlılar bu iki isimle görüşmelerini sürdürürken yurt dışından sürpriz bir golcüyle temas sağladı.

Beşiktaş'a rakip Club Brugge ve Schalke

Tuttomercato'nun haberine göre; Beşiktaş, İsviçre Süper Ligi ekibi Lausanne'de forma giyen Mohamed Zeki Amdouni'yi gündemine aldı ve girişimlere başladı.

Club Brugge ve Schalke 04'ün de transfer listesinde yer alan Zeki Amdouni için şartlar zorlanacak.

Mohamed Zeki Amdouni'nin performansı

İsviçre kulübü ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona eren 21 yaşındaki santrfor bu sezon 38 maçta 15 gol kaydetti. (Ajansspor)