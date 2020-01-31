Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptıkları antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda çabukluk çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdiği belirtildi. Tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz’ün antrenmana katılmadığı, Jeremain Lens’in ise sahada yürüyüş yaptığı aktarıldı. Altyapı oyuncuları Almos Kaan Kalafat ile Harun Kaya’nın da idmanda yer aldığı kaydedildi.

Antrenman öncesinde toplantı...

Kara Kartal’da Abdullah Avcı’nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar’daki ikinci idmanında da futbolcularla yakından ilgilendi. Sabah saatlerindeki antrenman öncesinde oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren Yalçın’ın, bir motivasyon konuşması yaparak Rizespor maçıyla birlikte kazanmaya başlamaları gerektiğini söylediği belirtildi. Genç teknik adamın, ilk günden itibaren takıma kattığı pozitif hava da gözden kaçmadı. Beşiktaşlı futbolcular, idmanda keyifli görüntüler sergiledi.