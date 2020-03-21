Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim de harekete geçti. Kurmaylarıyla görüşme gerçekleştiren Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, sıra dışı durum için bir dizi önlem aldığı kaydedildi. Kulübün, bu ortamdan en az zararla çıkması için düğmeye basan Çebi, hem oyuncu ve çalışan sağlığı hem de mali durum için çalışma başlattı. İlk olarak tüm branşlardaki yerli ve yabancı futbolcular başta olmak üzere kulüp şemsiyesi altında bulunan herkes için bir karar alan Çebi, ülke dışına çıkış yasağı belirledi.

Önlemler daha da artabilir

Beşiktaş Kulübü’nün tüm mağaza, tesis, kulüp merkezleri ve kurulların çalışma alanlarındaki tüm faaliyetler durduruldu. Devletin aldığı kararlar uygulanıp tüm bölgeler kapatıldı, ilgili personel de bu konuda bilgilendirildi. Yönetimin aldığı bir diğer karar ise mali durum üzerine oldu... Siyah-Beyazlılar’ın, başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılarla kulüp profesyonelleri aracılığıyla bağlantıya geçip ödemeler konusunda öteleme istediği öğrenildi. Yönetimin, olağan üstü durumla ilgili olarak gelişmeleri yakından takip ettiği ve önlemlerini artırabileceği belirtildi.