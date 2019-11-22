Beşiktaş’ta yönetimden Konya çıkarması

Milli aranın ardından Süper Lig’de yarın Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş’ta tüm camia, galibiyete kilitlendi.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin göreve gelmesinin ardından ligde mağlubiyet yüzü görmeyen ve sırasıyla Galatasaray’ı 1-0, Antalyaspor’u 2-1 ve Denizlispor’u da tek golle devirmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, zorlu Konya deplasmanından da 3 puanla ayrılıp, hem çıkışını sürdürmek hem de bundan sonraki süreçte 6 maçlık fikstür avantajını kullanmak istiyor. Zorlu sınavı geçtikten sonra Kartal; Kayserispor, Kasımpaşa (d), Yeni Malatya, Fenerbahçe (d), Gençlerbirliği ve Sivas’la kozlarını paylaşacak.

Hemen harekete geçildi...

Konya karşılaşmasının ardından ligde 6 maçını da İstanbul’da oynayacak Beşiktaş’ta yönetim de, kritik mücadele öncesi rüzgarı arkasına almak isteyen takıma tüm desteğini vermek için harekete geçti. Alınan bilgiye göre başta Başkan Çebi olmak üzere yönetimin tam kadro olarak Konya’ya gideceği ve mücadeleyi tribünden takip edeceği ifade edildi.

Orhan Yıldırım