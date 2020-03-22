Fikret Orman sonrası ekonomik anlamda büyük bir enkazı devralan Beşiktaş Yönetimi, bu kritik süreçte kulüp personelenin daha fazla mağdur olmaması için harekete geçti.

Tesislerde bazı çalışanların neredeyse 5 aydır maaşları ödenmezken, koronavirüs salgını sonrası bazı emekçilere izin verildi. Personele bu süreçte en azından temel ihtiyaçlarını gidermesi için bir kısım ödeme yapma kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, kısa zamanda bu sorunu çözecek. Öte yandan futbolcuların da maaşları geriden geliyor. Sıra futbolcularda Ancak bu konuda oyunculara gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve sezon sonu itibariyle takımda kimsenin alacağının kalmayacağı belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, erteleme kararı sonrası futbolcuların tamamen saha içine odaklanmaları için maaş konusunun çözülmesini istedi.