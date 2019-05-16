Beşiktaş’ta geçtiğimiz pazar günü beşinci defa başkanlık görevine seçilen Fikret Orman’la taraftarın arası teknik direktör tercihi sebebiyle daha da açıldı. Sezon sonunda millî takıma gidecek olan ve Beşiktaş kariyerini noktalayacak olan Şenol Güneş’in yerine siyah-beyazlı yönetimin favorisi Mircea Lucescu. Hatta Rumen teknik adamla gelecek sezon için el sıkışıldığı yabancı basına bile yansımıştı. Ancak son zamanlarda Başkan Fikret Orman aleyhinde sürekli tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar ise Lucescu ismine karşı çıkıyor. Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park’ta son oynanan Alanyaspor maçında teknik direktörlük için kimi istediklerini çok açık bir şekilde ortaya koydu. Karşılaşma öncesinde ve sırasında Sergen Yalçın’a büyük sevgi gösterilerinde bulunan tribünler, yönetime de net olarak mesaj vermiş oldu.

ORMAN KARARSIZ

Alanyaspor’un teknik direktörü olan 45 yaşındaki çalıştırıcıya maç sonunda da ilgi büyüktü. Sergen Yalçın tek tek bütün tribünleri selamladı ve maç sonu basın toplantısında da “Elbet bir gün buluşacağız” diyerek taraftarları heyecanlandırdı. Tribünlerle arası açık olan Başkan Fikret Orman, Sergen Yalçın’a gösterilen büyük sevgiden dolayı köşeye sıkışmış durumda. Taraftarla arasındaki ilişkinin daha da kötüye gitmesinden çekinen Orman’ın, Lucescu ile olan anlaşmayı resmiyete dökmekte kararsız olduğu öğrenildi. Ancak yönetimdeki bazı isimlerin “Taraftar Burak Yılmaz’a da karşı çıkmıştı. Tepkiden çekindiğimiz için Burak’ı geç transfer etmemizin pişmanlığını yaşıyoruz. Taraftarın her söylediğini dikkate almamalıyız” şeklinde görüş belirttiği de gelen bilgiler arasında. (Türkiye Gazetesi)