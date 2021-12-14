Beşiktaş ’ta yeni teknik direktörün belirlenmesi için gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı dün yapıldı. Vodafone Park’ta gerçekleştirilen ve saat 14.00’te başlayıp yaklaşık 6 saat süren görüşmelerden sonuç alınamadı. Portekiz ekibi Estoril’in teknik direktörü Bruno Pinheiro’yla anlaşan idareciler, 45 yaşındaki ismi Başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer yönetim kurulu üyelerinin önerisine sundu. Ancak Pinheiro konusunda bir ortak karar alınamadı.

Bu gelişmenin ardından bu kez yerli isimler masaya yatırıldı. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay ikilisi üzerinde yoğun geçen fikir alışverişi sonrasında bu konuda da fikir birliğine varılamadı. Bu yaşananlardan dolayı yönetim, geçici olarak U19 takımı teknik direktörü Önder Karaveli’yle yola devam kararı aldı. Beşiktaş, yeni hocasını hafta içinde yapılacak yeni toplantıyla seçecek.









Şenol Güneş İstanbul'a geldi

Siyah-Beyazlı yönetim, dün toplantı halindeyken listedeki isimler arasında yer alan Şenol Güneş, dün Trabzon’dan İstanbul’a geldi. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, “Beşiktaş ile ilgili bir açıklama yapmadım. Trabzon’daki evimden İstanbul’a geldim. Beşiktaş’tan bana ulaşan bir teklif yok. Olduğu zaman öğrenirsiniz” ifadelerini kullandı.

Derbide yüzde 50 ihtimal Önder Karaveli

Beşiktaş Futbol AŞ Müdürü Ceyhun Kazancı, 6 saat süren toplantı sonrasında Vodafone Park’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazancı, “Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbür gün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız. Listemizde birçok değerli hocamız var. Yerli birçok hocamızın ismi geçti. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız olacak. Bruno Pinheiro da gündemde. 7-8 adayımız var. Hata yapmak istemiyoruz. Daniel Farke ile anlaşamadık. Slaven Bilic hâlâ adaylardan bir tanesi. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti. Net bir şey söylemek doğru değil ama Önder Karaveli hocamızın Fenerbahçe derbisinde takımın başında olma ihtimali yüzde 50-50 diyebiliriz” dedi.





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