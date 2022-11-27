Beşiktaş , FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig 'e verilen arada hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı ekibin sabah yaptığı antrenman 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimindeki idman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada pas ve taktiksel çalışmayla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş'ın akşam antrenmanı da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılırken, idman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Yaklaşık 1.5 saat süren akşam antrenmanını Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ da takip etti.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 16.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

İSTANBUL, (DHA)



