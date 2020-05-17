Siyah-Beyazlılar’ın 5 yabancı yıldızı, Beşiktaş Yönetimi’nden aldıkları iznin ardından ülkelerine dönmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig’in 12 Haziran’da başlayacağını açıklamasının ardından Türkiye’ye dönen; Adem Ljajic, Jeremain Lens, Kevin N’Koudou, Kevin-Prince Boateng ve Victor Ruiz, 5 Mayıs’tan itibaren İstanbul Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’nda karantinada bulunuyor. Yarın 14 günlük karantina süreleri dolacak olan 5 oyuncu, eve dönmek için geri sayıma geçti.