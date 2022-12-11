Antalya’da kamp yapan Beşiktaş , dün sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik idmanı şeklinde geçti. Antrenmanı, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

Çebi’den Güneş’e: Orhan’ı al!

Beşiktaş muhabirimiz Orhan Yıldırım, idman sonrasında yan yana gelen başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş’e, “ Transfer var mı?” diye sordu.

Güneş, “Yabancı kontenjanımız boş. Başkana burada teklifte bulunuyorum” dedi. Çebi, “Orhan’ı al benim yerime” deyince Güneş, “Nasıl bari iyi oynuyor mu?” diye sordu. Çebi, “Oynamasa da 40 yıldır izliyor. Bir şeyler kapmıştır al” dedi.

Atiba Hutchinson geri döndü

Milli takımdan önceki gün dönen Atiba Hutchinson idmanın tamamında yer aldı. Gribal enfeksiyon geçiren Rosier ve Emrecan, dinlendirilen Masuaku ile tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef antrenmanda yer almadı. İlaç tedavisiyle gribi atlatan Cenk Tosun, antrenmanda yer aldı.

Siyah-Beyazlılara Isparta'dan ziyaret

Isparta Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ziya Gür ve yönetimi, dün Antalya kampında Siyah-Beyazlıları ziyaret etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve oyunculara Isparta’nın simgesi gül suyu ve tablo hediye edildi.

'Beşiktaş ailedir'

Siyah-Beyazlılar, Antalya kampında yemekte bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuların yer aldığı etkinliğin görüntüsü, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Fotoğraf, ‘Antalya kampında yemekte bir aradayız. #BeşiktaşAiledir” notuyla paylaşıldı.

Bugün rakip Westerlo

Beşiktaş, Antalya kampında bugün Belçika ekibi Westerlo’yla hazırlık maçı oynayacak. Saat 19.00’da Gloria Arena’da oynanacak karşılaşma, S Sport 2’den yayınlanacak. Kartal, Antalya’daki ilk hazırlık maçında Sporting Charleroi’yi 2-1 yenmişti.

‘Finalde Brezilya’yı bekliyordum’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda- Arjantin maçında 2 gol atan ve yıldızlaşan Weghorst ve Dünya Kupası ile ilgili olarak konuştu. Güneş, “Weghorst iyi oyuncu. Penaltıya kalınca herkese eşit sürprizler oluyor. Ben Brezilya’yı finalde bekliyordum, olmadı” dedi.

Dele Alli yüzleri güldürdü

Kara Kartal’ın İngiliz yıldızı Dele Alli, ilk hazırlık maçında etkisiz futbolu ile dikkat çekmişti. İngiliz orta saha oyuncusu, dün ise yapılan çift kale maçta ise yıldızlaştı. Attığı pas ve gollerle dikkat çeken Alli, bu kez yüzleri güldürdü.