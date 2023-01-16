Siyah-Beyazlılar’dan Manchester United’a transfer olan Wout Weghorst, videolu paylaşımla Beşiktaş taraftarına veda etti. Weghorst, “Bu güzel ülkeye ve şehre ilk ayak bastığım andan itibaren bana gerçek sevgiyi gösterdiniz. Aslında transferim öncesinde de bunu bana attığınız mesajlarla, evime gönderdiğiniz hediyelerle göstermiştiniz. Süper Lig deneyimimin en büyük sebebi sizlerdiniz. Sizleri tanımadan önce, mükemmel bir sevgi bağı kurmak için 6 ay yeterli deseler belki biraz düşünebilirdim ancak bunun mümkün olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.





2.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı

Wout Weghorst’un İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’a transfer olması sonrasında Siyah-Beyazlılar, Hollandalı futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda Arabistan ekibi Al Nassr’la yollarını ayırmaya hazırlanan Vincent Aboubakar’la temas kuran yönetim, oyuncuyla 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere 2.5 milyon Euro’ya sözlü anlaşma sağlamıştı. Yıldız golcüyle 3. döneme başlamak için Al Nassr’daki sözleşmesini feshetmesini bekleyen idareciler, Aboubakar’ı bu hafta içinde İstanbul’a getirmeyi amaçlıyor.

‘Kulübüyle durumunu çözmeye çalışıyor’

Konuyla ilgili olarak Konyaspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yapan Asbaşkan Emre Kocadağ, “Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı degil. Kulübü ile arasındaki konuları çözmeye çalışıyor. Al Nassr’da Cristiano Ronaldo’nun lisans süreci 22 Ocak’ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek. Ama transfer bu, neler çıkar belirsiz. Bu yüzden sadece B değil birkaç plan var. Onun dışında ilgilendiğimiz 3 santrfor daha var” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım



