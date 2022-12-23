Beşiktaş 'ta stoper transferi konusunda hareketli günler yaşanıyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar gitmeyi başaran Fas Milli Takımı'nın yıldızı Romain Saiss, aynı zamanda turnuvanın en iyi 11'ine de seçildi. 32 yaşındaki oyuncuya adeta teklif yağıyor. Deneyimli futbolcu için İtalya'dan Fiorentina ve Bologna'nın yanı sıra Fransız ve İspanya'nın köklü takımları da devrede. Kartal, Saiss'in gitme ihtimaline karşılık iki stoperle temaslara başladı. Orta saha için de arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcuyla anlaşma noktasına geldi. İşte detaylar...









Ara vermeden Antep mesaisi

Önceki gün kupada Şanlıurfaspor'u yenip, tur atlayan Beşiktaş'ta, hazırlıklar hız kesmeden başladı. Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak mücadeleye hazırlanan Kara Kartal’da son maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise yoğun tempoda bir idman geçirdi. Beşikaş'ta çalışmalar bugün de devam edecek.

Onur Bulut'ta bonservis problemi

Beşiktaş'ın sağ bek için gündeminde yer alan Onur Bulut'ta, transfer çıkmaza girmişti. Gelen son haberlere göre Sarı-Kırmızılı ekibin, yıldız oyuncu için 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Bu doğrultuda görüşmelerin çıkmaza girdiği bilgisine ulaşıldı. Siyah-Beyazlılar için bu sezon 15 maçta 2 gol ve 3 asist yapan 28 yaşındaki oyuncunun geleceği ise merak konusu.

Mohamed Elneny zora girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen eski oyuncusu Mohamed Elneny'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a kötü haber geldi. Ada ekibinin teknik ekibinin, Mısırlı orta saha oyuncusunu mümkün olduğu kadar uzun süre takımda tutmak istediği öğrenildi. Ayrıca Arsenal'in hocası Mikel Arteta'nın da oyuncusunun performansından bir hayli memnun olduğu öğrenildi.









Dele Alli'de yolun sonu

Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralanan Dele Alli, takıma büyük beklentilerle geldi. İlk çıktığı maçlarda yavaş yavaş gelişim gösteren yıldız orta saha oyuncusu, sonrasında ise adeta durdu! İngiltere'deki eski formuna ulaşması beklenen 26 yaşındaki oyuncu, her gün ileriye gitmek yerine daha da düşüş yaşadı. Son olarak da önceki gün kupada Şanlıurfaspor mücadelesinde sahada yer alan Dele Alli, ancak 29 dakika forma giyebildi. Ara dönemde yolların ayrılması planlanan tecrübeli futbolcu ise geleceğiyle ilgili herhangi bir şey söylemedi.

Muhammed Kanno'da sona doğru

Özellikle orta sahada Josef de Souza'nın sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle bu bölgeye alternatif bakan Kara Kartal'da rota Suudi Arabistan olmuştu. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Muhammed Kanno için temasa geçen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Al Hilal ile de görüşmelere devam ediyor. Gelen haberlere göre 28 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'ye gelmeyi istediği öğrenildi.

Performanslarından memnun değil

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Welinton ve Francisco Montero'nun performansından memnun olmaması nedeniyle mutlaka bir transfer yapılması bekleniyor. Özellikle şimdi de Saiss'ın takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkınca, Kara Kartal elini çabuk tutmak istiyor. Bu anlamda yine tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, daha önce de gündemde yer alan Atletico Madrid'li Felipe'yi listede ilk sıraya yazdı.

Felipe ayrılabilir...

İspanyol ekibinin, Brezilyalı futbolcu ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırabileceği yazılmıştı. Bu anlamda Başkent ekibinin vereceği yanıt bekleniyor. Manchester City, Porto, Everton ve Valencia gibi takımların formasını giyen Eliaquim Mangala da listedeki bir diğer isim.

Yıllar önce de Türk kulüplerinin gündemine gelen Fransız savunmacı, son olarak Saint Etienne forması giydi ve şu anda kulüpsüz. 31 yaşındaki oyuncunun bonservisinin olmaması da Beşiktaş'ın işini kolaylaştırıyor.







