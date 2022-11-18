Şimdiden devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş 'ta gelecekler kadar gidecekler de önem kazanmaya başladı. Şenol Güneş, Valerien Ismael döneminde 11'in vazgeçilmez ismi olan o yıldız için 'Kadroda düşünmüyorum' raporunu sundu ve oyuncuya 'kulüp bul' mesajını gönderdi.

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Umut Meraş oynuyor

Sezon başında İngiliz ekibi West Ham United'dan kiralanan Arthur Masuaku ilk etapta iyi bir performans sergilese de son dönemde beklentilerin altında kalmıştı. Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına gelen Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği, yerine Umut Meraş'ı tercih ettiği Kongolu oyuncudan kulüp bulması istendi.





Liste hazırlandı

Tecrübeli oyuncu da devre arası için şimdiden kulüp bakmaya başladı. Sezon sonunda 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Masuaku'dan çıkmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, deneyimli futbolcunun boşluğunu doldurmak için çalışmalara start verdi, liste oluşturuldu.