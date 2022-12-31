Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup eden, Süper Lig 'de de Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş , Süper Lig'in 16. haftasında da Adana Demirspor'u Arthur Masuaku'nn golüyle 1-0 devirdi ve 2022 yılını galibiyetle kapattı. Siyah-Beyazlılar'da transfer için çalışmalar da başladı, Kartal'ın hedefinde yıldız isimler var...

Mert'ten mutlusu yok

Siyah-Beyazlılar'da bu sezon en çok problem yaşanan bölgelerden biri ise kaleydi. Özellikle sezon başında Ersin Destanoğlu'nun performansı, hem taraftarı hem de teknik ekibi hayal kırıklığına uğratmıştı. Genç file bekçisinin arkasında görev bekleyen Mert Günok ise 7 ay boyunca çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Tamamen iyileşen 33 yaşındaki eldiven, Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte forma bulmaya başladı. Özellikle Adana Demir karşısındaki performansıyla alkış alan deneyimli kalecinin, önümüzdeki maçlarda da formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

İlgili Haberler Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Tırmanma zamanı





Saiss'tan müjdeli haber

2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Romain Saiss, uyluğundaki sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Takımıyla birlikte yarıfinalde de boy gösteren tecrübeli savunmacının ne zaman sahalara döneceği ise merak konusuydu. Taraftarı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Saiss'ın, önümüzdeki günlerde takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun, gelecek hafta yani 7 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa maçında yeniden Siyah-Beyazlı formasına kavuşacağı öğrenildi.

Masuaku'da karar anı

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi West Ham'dan transfer edilen Arthur Masuaku'nun sözleşmesinde, "25 maçta oynarsa 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunuyor. Ancak Kongolu sol bek oyuncusunun, gösterdiği performans ile takımdan gönderilmesi bekleniyordu. Fakat Gaziantep maçında bir asist yapan, önceki gün de Adana Demir mücadelesindezaferi getiren golü atan 29 yaşındaki oyuncunun kaderi, gelecek maçlarda gösterdiği performans ile belli olacak. Yıldız oyuncu, şu ana kadar 14 kez sahaya çıktı.





Rotada iki isim var

Yılbaşına zafer ile giren Kara Kartal, 2023'te taraftarını mutlu edebilmek ve şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma gelebilmek için bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, bir stoper ve bir de kanat oyuncusunu bünyesine katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın rotasında ise iki isim var...

İstediği süreleri alamadılar

2018'de 21 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor. 6 aylığına kiralanma ihtimali olan milli futbolcu için de Beşiktaş devrede. Bir diğer tarafta ise Roma'dan, Marsilya'nın yolunu tutan Cengiz Ünder... Özellikle Igor Tudor'un takımın başına gelmesinin ardından istediği süreleri alamayan yıldız oyuncu, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. İki futbolcunun da sezon sonuna kadar kiralanması için girişimler başladı. Yeni yılla birlikte somut adımlar atılacak.

Orhan Yıldırım



