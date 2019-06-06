Tolga Zengin, Adriano, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, önümüzdeki günlerde bu liste daha da kabaracak. Enzo Roco, Lens, Aras Özbiliz, Orkan Çınar ve Cyle Larin’i kesin olarak göndermek isteyen Kartal’da, Quaresma da veda edebilir. Dolayısıyla Siyah-Beyazlılar’a kulübeyi zenginleştirecek transferler de şart. Beşiktaş, bu konuda önceliği yerlilere verdi.

Hoca transferi Kerim

Yedek kaleci olarak Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Ertaç Özbir ile anlaşan Beşiktaş, bayramdan sonra 29 yaşındaki file bekçisine imza attıracak. Ertaç, gönderilen Tolga Zengin’in yerini dolduracak, Utku ile rekabete girecek. Sağ beke de Altınordu’dan Kerim Alıcı düşünülüyor. Abdullah Avcı’nın iki senedir yakından takip ettirdiği Alıcı, Fenerbahçe’ye transfer olan Barış Alıcı’nın kardeşi. Avcı daha önce yine Altınordu’dan aldığı Cengiz’i Başakşehir’de parlatıp, Roma’ya gidişinin yolunu açmıştı. Orta saha konusunda ise yönetimin önceliği ise

Taylan Antalyalı

Taylan’ın tercihi Beşiktaş Galatasaray’ın da ciddi şekilde ilgilendiği Taylan, aynı zamanda Başakşehir’in radarında. Ancak Siyah-Beyazlılar oyuncuyla yaptığı görüşmede önemli mesafe katetti. Taylan, Galatasaray’dan ziyade Beşiktaş’ı tercih etmesi halinde daha fazla forma şansı bulabileceğini ve Abdullah Avcı’nın kendisi için daha doğru hoca tercihi olacağı görüşünde. Taylan için Erzurumspor ile bonservis pazarlıkları başladı.

Ömer Necati Albayrak