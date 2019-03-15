Beşiktaş’ta özellikle bu sezonla birlikte birçok oyuncunun alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle kulübüyü FIFA’ya şikayet etmeleri, gündeme damgasını vurmuştu. Özelikle yabancı futbolcular, bu konuda başı çekerken, onlara sadece Avrupa’dan gelen Türk oyuncular eşlik etti.

Siyah-Beyazlılar’ın kadrosunda yer alan diğer Türk oyuncular ise yaşanan bu gelişmeler karşısında adeta köşeye çekildi. Özellikle teknik direktör Şenol Güneş’in, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, takımın kötü gidişini ekonomik konulara getirmesi, hemen hemen tüm takımın paralarını zamanında alamadığının göstergesi oldu.

Çekiniyorlar...

Alınan bilgiye göre Kara Kartal’daki yerli isimlerin, yaklaşık 7 aydır paralarını alamadıkları bildirildi. Bazı oyuncuların, Tolgay Arslan’ın, kulübü TFF’ye şikayet etmesi sonrasında başına gelenler sebebiyle, bazılarının ise “Eninde sonunda paramızı alırız. Zaten başka bir kulüpte daha iyi sözleşme alamayız” düşüncesiyle bu yönteme başvurmaktan çekindileri öğrenildi.

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Şikayetçi sayısı 9

Siyah-Beyazlılar’da futbolcular adeta birer birer paralarını alabilmek için FIFA’nın yolunu tutarken, bu kervana son olarak performansı sebebiyle eleştirilen Loris Karius katılmıştı. Karius, 4 aydır parasını alamadığı için menaceri aracılığıyla FIFA’ya başvurusunu yaptı.

Alman file bekçisiyle birlikte kulübü son iki yıl içerisinde FIFA ya da TFF’ye şikayet eden futbolcu sayısı 9’a yükselmiş oldu.

Karius’tan önce Gökhan Töre, Pepe, Medel, Vagner Love, Veli Kavlak, Tolgay Arslan, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma bu sezon Beşiktaş’ı FIFA veya TFF’ye şikayet eden futbolcular oldu.

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