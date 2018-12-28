Beşiktaş'ta yeri garanti olan tek forvet Güven Yalçın

Forma şansı bulduğu maçlarda kendini gösteren Güven Yalçın'a Şenol Güneş, sık sık görev vermeyi düşünüyor.

28 Aralık 2018, Cuma 06:31
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Beşiktaş'ta yeri garanti olan tek forvet Güven Yalçın

Leverkusen’in altyapısından transfer edilen ve forma şansı bulduğu maçlarda kendini gösteren Güven Yalçın, ligin ikinci yarısını sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş’ta Mustafa Pektemek, Larin, Love gibi golcüler satış listesinde yer alırken, genç Güven’in yeri ise garanti.

Teknik direktör Şenol Güneş, gurbetçi oyuncuya sezonun ikinci bölümünde de sık sık görev vermeyi düşünüyor. Güven ilk yarıda çıktığı 9 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

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