Spor Toto Süper Lig ’in 2. haftasında Göztepe’yi konuk eden Beşiktaş, geçen haftaya göre 3 değişiklikle rakibinin karşısına çıktı. Siyah-Beyazlı takımda sakatlığı geçen Alman kaleci Loris Karius, Göztepe maçında ilk 11 ’de forma giyerken, ilk haftadaki Sivasspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Utku Yuvakuran ise yedek soyundu. Abdullah Avcı, geçen hafta ilk 11’de görev alan Quaresma’yı, ikinci hafta mücadelesinde yedek bıraktı. Avcı, Portekizli oyuncunun yerine kırmızı kart cezası nedeniyle Sivas karşılaşmasında kadroda bulunamayan Lens’i Göztepe karşısında sahaya sürdü.

Kulübede tamamladılar

Beşiktaş’ta takımın 2 yeni transferi mücadeleye ilk 11’de başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta Sivasspor’la oynadıkları karşılaşmada görev verdiği gibi Victor Ruiz ve Tyler Boyd’u sahaya sürdü. İspanyol stoper, 90 dakika sahada kalırken Tyler Boyd ise 61. dakikada yerini bir diğer yeni transfer Kevin N’Koudou’ya bıraktı. Takımın 2 diğer yeni transferi Douglas ve Rebocho ise dün akşamki mücadelede süre alamadı.