Arsenal’den kiralanan Elneny, oynadığı ilk maçta kırmızı kart görerek 3 maç ceza alırken, ‘Avcı’nın Visca’sı olacak’ denilen Tyler Boyd, sıfır çekti.

Yönetimin transferin son gününde santrfor olarak aldığı, fakat sağ açık oynayan Diaby ve bonservisine 4.5 milyon Euro ödediği N’Koudou da tıpkı Boyd gibi asist ve gol yapamadı.

Diğer yeni transferler Douglas ve Rebocho müzmin yedekliğe doğru ilerlerken, beğenilen tek isim şu an sakat olan stoper Victor Ruiz’in de duran toplarda bir etkisi görülmedi.

Kaynak: Akşam