Yaz transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katan ve şu ana kadar rakip ağlara 6 gol bırakan siyah-beyazlı takımda yeni isimlerin hiçbiri skora katkı sağlayamadı. Beşiktaş'ta tüm yükü eski futbolcular çekerken yeni isimlerin performansı ise şöyle oldu:

Tyler Boyd: Avusturya kampında iyi bir görüntü sergilese de oynadığı hiçbir maçta hücumda takıma katkısı olmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gazişehir deplasmanında 24 yaşındaki ABD'li oyuncuyu yedek kulübesine çekti.

N'Koudou: 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat, 3 maçta forma giydi. 163 dakika sahada kalan Fransız oyuncu, takımı hücuma taşıma noktasında etkili olsa da ceza sahası çevresinde ve içerisinde aynı başarıyı gösteremedi.

Rebocho: Henüz ilk 11'de forma giyemedi. Avcı'nın "Geleceğe yatırım" dediği sol bek, sadece Ç.Rize maçında 4 dakika görev aldı.

Victor Ruiz: Şu ana kadar yeni transferlerin arasında en öne çıkan isim oldu. Gazişehir maçına kadar iyi bir görüntü sergileyen tecrübeli stoper, Gaziantep'te savunmada aksadı. İkinci golde de top taça çıktıktan sonra geri dönme noktasında oyalanan ve adamını kaçıran Ruiz, kötü bir performans sergiledi.

Elneny: Büyük umutlarla transfer edilen Mısırlı futbolcu, ilk maçında kırmızı kart gördü. Kayode'nin kendisine yaptığı harekete, tekme ile karşılık veren tecrübeli ön libero, Abdullah Avcı'nın da tepkisini çekti.

Diaby: Forvet beklenen dönemde transfer edilen ve kanat olarak değerlendirilen Malili futbolcu, ilk maçında ışık vermedi. Çok fazla top kaybı yapan deneyimli oyuncu, hücumda etkin olamadı ve maçın 67. dakikasında oyundan alındı.

Douglas: Sağ bekte rekabet için alınan Brezilyalı futbolcu tek bir maçta 44 dakika sahada kaldı ve onda da ön libero ve sağ kanat oynadı. İlk 11 için şansı düşük görülüyor.

(Sabah)