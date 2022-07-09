Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferleri ile hücum hattını güçlendiren Beşiktaş için sol kanatta Jovane Cabral ismi yeniden gündeme geldi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Jovane Cabral'ın Beşiktaş'a transfer olma olasılığı giderek güçleniyor.

Yeni teklif

İddialara göre Siyah-Beyazlı ekip, Sporting'e 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan önemli oranda pay içeren yeni bir teklif sundu.

Uzun süredir ismi anılıyor

Portekiz ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun ismi Haziran ayında da sık sık Beşiktaş ile anılmıştı.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısnı Lazio'da kiralık olarak geçiren Cabral, iki ekiple toplam 21 maçta görev yaparken 4 kez filleri havalandırmış ve 1 kez de asist yapmayı başarmıştı.

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