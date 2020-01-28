Sergen Yalçın’ın, BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan eski öğrencisi olan Brezilyalı yıldızın transferine çok sıcak baktığı belirledi.

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan Guilherme’yi, TFF Lisans Kurulu’nun belirlediği takım harcama limiti engeli nedeniyle kadrosuna katamamıştı. 1 milyon 850 bin lira harcama limiti bulunan Kartal’ın, 28 yaşındaki yetenekli oyuncu için yeni bir girişimde bulunabileceği aktarıldı. Sergen Yalçın’ın kendisine önerilmesi halinde Guilherme’ye ‘evet’ diyeceği vurgulandı. (Skorer)