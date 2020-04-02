Beşiktaş'ta yeniden Demba Ba sürprizi!
Beşiktaş'ın 2014-2015 sezonu öncesi İngiliz devi Chelsea'den kadrosuna kattığı Demba Ba, o sezon gösterdiği 44 maçta 27 gol 2 asistlik performansla taraftarın sevgilisi olmuş ve ertesi sezon Çin'in Shanghai Shenhua takımına imza atmıştı. 1 sezon aradan sonra tekrar Beşiktaş forması giyen Demba Ba, bu sefer ilk sezonundaki gibi başarılı olamamıştı. Son dakika haberine göre Beşiktaş, tekrar eski golcüsünün peşinde!
Beşiktaş'ın, maddi sıkıntılar nedeniyle sezon sonunda kadrosundan birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanması adeta menajerlerin iştahını kabartırken siyah beyazlı ekibe birçok futbolcu teklif edilmeye başlandı.
DEMBA BA SÜRPRİZİ
Sabah'ın haberine göre bu sezon Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Senegalli futbolcunun ismi Beşiktaş yönetimine sunulsa da siyah beyazlılar henüz yanıt vermiş değil.
SERGEN YALÇIN KARAR VERECEK
Beşiktaş yönetimi gelecek ve gidecek oyuncular için teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporunu bekliyor. Demba Ba'nın ismi teknik heyete sunulacak ve Yalçın'ın onay vermesi durumunda eski yıldız için girişimler başlayacak.