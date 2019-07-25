Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz Stoke City'den kadrosuna kattığı Kamerunlu santrfor Eric Maxim Choupo-Moting'in adı, uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Fransız basınından gelen son haberler, golcü oyuncunun Siyah Beyazlılar'a geleceğine yönelik iddiaları bir kez daha alevlendirdi.

Ülkede yayım yapan Paris United adlı internet sitesi, Choupo-Moting'in bağlı bulunduğu menajerlik ajansı Rogon'un 30 yaşındaki futbolcuyu Türkiye, Çin ve Körfez ülkelerinden bazı kulüplere önerdiğini yazdı. Sözleşmesi bir yıl sonra bitecek olan Kamerunlu, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 31 maçta yalnızca 3 kez fileleri sarsabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler