Beşiktaş 'ta geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda aday olan Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen'le yarışmış ve yeniden başkan olarak seçilmişti. 1 Haziran 2022'de düzenlenen törenle mazbatasını alan yönetimde görev dağılımları belli oldu.

Görev dağılımlarıyla ilgili Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen, 1 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak göreve başlayan Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirdiği ilk toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti dernekler kanunu ve tüzüğümüzün 36. maddesi doğrultusunda görev dağılımı yapmıştır:

Engin Baltacı: İkinci Başkan

Emre Kocadağ: Asbaşkan

Serhan Çetinsaya: Asbaşkan

Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter

Murat Kılıç: Sayman