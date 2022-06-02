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Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş'ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi'nin yönetimindeki görev dağılımı belli oldu.

02 Haziran 2022, Perşembe 15:29 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Beşiktaş 'ta geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda aday olan Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen'le yarışmış ve yeniden başkan olarak seçilmişti. 1 Haziran 2022'de düzenlenen törenle mazbatasını alan yönetimde görev dağılımları belli oldu.

Görev dağılımlarıyla ilgili Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen, 1 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak göreve başlayan Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirdiği ilk toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti dernekler kanunu ve tüzüğümüzün 36. maddesi doğrultusunda görev dağılımı yapmıştır:

Engin Baltacı: İkinci Başkan

Emre Kocadağ: Asbaşkan

Serhan Çetinsaya: Asbaşkan

Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter

Murat Kılıç: Sayman

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