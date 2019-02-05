Beşiktaş, yeni transferleri Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Isimat-Mirin, ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenliyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları:

Zor bir süreç geçirdik. Ayrılan oyuncular, yeni gelen oyuncular oldu. 2-3 tane hedefimiz oldu. Birincisi, bonservise kaynak harcamadan bu dönemi geçirmeye çalıştık. 1.5 milyon euroluk bir bonservis harcaması yaptık, 5 milyon euro'ya yakın bonservis elde ettik.

Bonservise para harcamadık, takım maliyetini aşağı indirmeye gayret ettik ve yaş ortalamasını düşürmeye çalıştık. Sonuç itibarıyla aramıza 4 kıymetli oyuncu katıldı. Muhayer Oktay, okuması zor bir isim. Aramıza hoş geldin Muhayer. Epeydir takip ediyorduk.

Kagawa'yı yazın almak istedik, hatta Beşiktaşlı taraftarlara Kagawa'yı yolda görüp 'Come to Beşiktaş' dediler ama nasip bu zamanaymış. Çok mutlu olduk.

Uzakdoğu açılımımızla alakalı çok büyük ses getirdi, güzel bir başlangıç da yaptı. Bundan sonraki süreçte en önemli şey tarafların birbirinden hoşlanması, inşallah karşılıklı memnun olup birlikteliğimize devam ederiz. Bu niyet içindeyiz.

Mirin'le uzun süredir ilgileniyorduk. Yüksek bedellerle transfer etmek istemiştik ama nasip bugüneymiş. Hollanda şampiyonu PSV'nin stoperiydi. Çok pozitif bir arkadaşımız, takımımıza da pozitif etki verdi. Uzun süre beraber olacağız inşallah.

Assolisti sona bıraktım. Burak Yılmaz bizim ailemizin bir ferdi. Nasip bugüneymiş. Bu süreç içerisinde ismi Beşiktaş'la çok geçti, bu da çok normal. Çünkü onun evi burası. Duruşundan, Beşiktaş'la alakalı hislerinden ben çok mutluyum. Burak kardeşime de evine, ailene hoş geldin demek istiyorum.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım buradan. 12 sene sonra tekrar bana bu formayı giymemi uygun gören herkese teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu camiaya layık olmaya çalışacağım.

Shinji Kagawa'nın açıklamaları:

Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri herkes beni çok iyi karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'la birlikte yukarılara çıkacağız.

İstanbul muhteşem bir şehir. Nagatomo ile daha önce konuşmuştuk, sürekli bana İstanbul'un ne kadar güzel olduğundan bahsediyordu. Özellikle yemekler muhteşem. Denizi de var. Burayı çok sevdim.

Takımda da beklediğim gibi harika bir atmosfer var. Taraftarlar muhteşem, stat muhteşem. Nagatomo ile karşılaşacağımız maçı dört gözle bekliyorum.

Isimat-Mirin'in açıklamaları:

Burada bulunduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ı temsil etmeye başladığım için çok mutluyum. Geldiğim günden beri işler gayet yolunda. Kulüp için, takım için elimden geleni yapmaya çalışacağım.

Muhayer Oktay'ın açıklamaları:

Beni buraya layık gördükleri için herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için elimden geleni yapacağım, savaşacağım.

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